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СБУ затримала експрацівника Агенції оборонних закупівель за хабарництво — реакція відомства

26 липня 2024 22:47
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
СБУ затримала Віталія Черненка — як відреагували в Агентстві оборонних закупівель
Затримання Віталія Черненка. Фото: КиївINFO
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Служба безпеки України затримала Віталія Черненка, працівника департаменту безпеки Агентства оборонних закупівель Міністерства оборони України. У відомстві стверджують, що він уже не працює.

Про це повідомила пресслужба Агентства оборонних закупівель у  Facebook у п'ятницю, 26 липня.

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Затримання Черненка

Згідно з інформацією ЗМІ, Черненко, який раніше працював у Бюро економічної безпеки, був затриманий під час отримання частини хабаря від фінансової компанії. Гроші призначалися за вплив на детективів БЕБ, що ведуть розслідування стосовно цієї компанії.

"За даними відкритого судового засідання, Черненко обіцяв за винагороду сприяти у закритті справи у правоохоронному органі, де він раніше працював і мав професійні зв'язки. Віталій Черненко був призначений в Агенцію 18 липня 2023 року. На сьогодні він звільнений", — зазначили у відомстві.

Допис Агентства оборонних закупівель. Фото: скринот
Допис Агентства оборонних закупівель. Фото: скринот

Водночас за інформацією видання "Закон і Бізнес", що посилається на джерело в Офісі генпрокурора, до справи можуть бути причетні кілька високопосадовців Агентства. Зокрема, згідно з відомостями видання, директор департаменту безпеки агентства Олександр Багатиков вів переговори з представниками компанії, яка передавала хабар Черненку, обіцяючи допомогти вирішити питання з БЕБ за 700 тис. доларів.

Також зазначається, що Багатиков має зв'язки з нещодавно призначеним заступником голови Агентства оборонних закупівель Артемом Ситником, колишнім головою НАБУ.

Нагадаємо, в Одеській області було викрито посадовицю Антимонопольного комітету України на вимаганні та одержанні хабара. За 10 тис. доларів жінка обіцяла допомогти підприємцю уникнути кругленького штрафу, але зараз сама під загрозою тюремного ув'язнення.

Також ми писали, що СБУ та Національне антикорупційне бюро зібрали масштабну доказову базу, яка доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" у 2015 році. Наразі про підозру повідомлено екснардепу Віктору Медведчуку та чотирьом його спільникам.

СБУ Міноборони Бюро економічної безпеки Україна Міністерство оборони затримання

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