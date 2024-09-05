СБУ задержала трех парней которые сожгли авто ВСУ

Сожженая военная машина. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

Трое подростков жгли военные авто Вооруженных сил Украины в прифронтовых регионах Донбасса. Их задержали сотрудники СБУ и Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 5 сентября.

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Поджоги военных машин

Оказалось, что трое задержанных ребят являются жителями Славянска. Двум из них исполнилось 17 и 18 лет, они действовали в составе группы. Третий задержанный когда-то уже отбывал наказание за кражи, занимался поджогами отдельно.

Свои поступки они совершали по заказу российских спецслужб, предлагавших "легкий заработок". Агенты в обмен на деньги потребовали сжигать внедорожники и микроавтобусы ВСУ, привлеченные на фронте.

Задержанные нарушители. Фото: СБУ

"Чтобы выполнить задачу оккупантов, фигуранты сначала отслеживали локации потенциальных целей, а затем жгли их с помощью легковоспламеняющихся смесей. Для "отчетности" перед агрессором фигуранты фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов", — рассказали в СБУ.

Задержанный подозреваемый. Фото: СБУ

Нарушителям удалось сжечь два военных автомобиля. Затем они планировали уничтожить релейные шкафы на местных линиях железной дороги.

"Таким образом рашисты надеялись нарушить логистику подразделений Сил обороны на восточном фронте. Правоохранители предотвратили реализацию враждебного плана и задержали всех трех злоумышленников", — заявили в пресс-службе.

У подозреваемых во время обысков дома нашли мобильные телефоны с поличным против Украины и легковоспламеняющиеся смеси.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.