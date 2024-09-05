СБУ затримала трьох хлопців які спалили автівки ЗСУ

Спалена військова машина. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Троє підлітків палили військові авто Збройних сил України у прифронтових регіонах Донеччини. Їх затримали працівники Служби безпеки України та Національної поліції.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у четвер, 5 вересня.

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Виявилось, що троє затриманих хлопців є мешканцями Слов'янська. Двом з них виповнилось 17 та 18 років, вони діяли у складі групи. Третій затриманий колись вже відбував покарання за крадіжки, він займався підпалами окремо.

Свої вчинки вони робили на замовлення російських спецслужб, які пропонували "легкий заробіток". Агенти в обмін на гроші вимагали спалювати позашляховики та мікроавтобуси ЗСУ, які залучені на фронті.

Затримані порушники. Фото: СБУ

"Щоб виконати завдання окупантів, фігуранти спочатку відслідковували локації потенційних цілей, а потім палили їх за допомогою легкозаймистих сумішей. Для "звітності" перед агресором фігуранти фіксували загоряння на камери власних телефонів", — розповіли в СБУ.

Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

Порушникам вдалося спалити два військові автомобілі. Потім вони планували знищити релейні шафи на місцевих лініях залізниці.

"Таким чином рашисти сподівалися порушити логістику підрозділів Сил оборони на східному фронті. Правоохоронці запобігли реалізації ворожого плану і затримали всіх трьох зловмисників", — заявили в пресслужбі.

У підозрюваних під час обшуків вдома знайшли мобільні телефони з доказами підривної діяльності проти України та легкозаймисті суміші.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.