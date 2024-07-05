СБУ 5 июля арестовала двух коллаборанток — детали

Селили оккупантов по домам и передавали данные жителей — СБУ арестовала двух коллаборанток
Служба безопасности Украины арестовала еще двух коллаборанток, которые сотрудничали с Россией в начале полномасштабной войны. Одна из них селила оккупантов в покинутых домах выехавших местных, другая — передавала врагам персональные данные украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 5 июля.
Двое коллаборанток арестованы
По данным силовиков, одна из них — безработная жительница поселка Лиманец на правобережье Херсонской области, которая селила оккупантов по домам выехавших из оккупации односельчан. Вражеские бойцы обустраивали в этих частных домовладениях склады с вооружением и боеприпасами.
Другая фигурантка — харьковчанка, которая после захвата райцентра устроилась в оккупационный "пенсионный фонд" и передавала захватчикам персональные данные местных жителей для проведения фальшивого референдума.
После освобождения Купянска злоумышленница убежала в Харьков, где надеялась "скрыться" и избежать правосудия.
Обеих злоумышленниц силовики обнаружили и арестовали.
Напомним, ранее СБУ объявила подозрение российскому полковнику Ивану Панченко, приказавшему ударить по музею Григория Сковороды в Харьковской области.
Также силовики сообщили о подозрении мэру Волчанска Анатолию Степанцу, работавшему на врага во время оккупации города.
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