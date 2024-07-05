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Селили окупантів по хатах та передавали дані мешканців — СБУ заарештувала двох колаборанток

5 липня 2024 17:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
СБУ 5 липня заарештувала двох колаборанток — деталі
СБУ та одна із затриманих колаборанток. Фото: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України заарештувала ще двох колаборанток, які співпрацювали з Росією на початку повномасштабної війни. Одна з них селила окупантів в покинутих будинках місцевих, які виїхали, інша — передавала ворогам персональні дані українців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у п'ятницю, 5 липня. 

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За даними силовиків, одна з них — безробітна мешканка селища Лиманець на правобережжі Херсонщини, яка селила окупантів по будинках односельців, які виїхали з окупації. Ворожі бійці облаштовували у цих приватних домоволодіннях склади з озброєнням та боєприпасами.

сбу затримала колаборантів
Одна з затриманих колаборанток. Джерело: СБУ

Інша фігурантка — харків'янка, яка після захоплення райцентру влаштувалася до окупаційного "пенсійного фонду" і передавала загарбникам персональні дані місцевих жителів для проведення фальшивого референдуму.

Після звільнення Куп’янська зловмисниця втекла до Харкова, де сподівалася "загубитися" та уникнути правосуддя.

Обох зловмисниць силовики виявили та заарештували.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила підозру російському полковнику Івану Панченку, який наказав вдарити по музею Григорія Сковороди в Харківській області.

Також силовики повідомили про підозру меру Вовчанська, Анатолію Степанцю, який працював на ворога під час окупації міста. 

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