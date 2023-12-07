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Сенат провалил голосование за пакет военной помощи Украине

7 декабря 2023 00:25
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Сенат провалил голосование за пакет военной помощи Украине
Сенат Соединенных Штатов Америки. Фотограф: Эндрю Харрер/Bloomberg
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Сенате США заблокировали вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Законопроект не набрал достаточного количества голосов.

Об этом пишет Новости.LIVE.

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Такое течение событий накануне спрогнозировала в своем Facebook народная депутат Александра Устинова.

По ее словам, республиканцы провалят голосование, поскольку демократы выбросили из него выделение денег на укрепление границы.

"Политика такая политика. Очень хочу верить, что на следующей неделе пакет из всех 4 составляющих будет проголосован Сенатом, и что его к праздникам успеет проголосовать нижняя палата Конгресса. Сенатор Мерфи оказал нам очень большую медвежью услугу", — написала Устинова в сообщении.

Напомним, конгрессмены США пригрозили отменить поддержку финансирования помощи Украине, если Белый дом не примет решение об усилении собственных границ. Тем самым они выдвинули ультиматум президенту США Джо Байдену.

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