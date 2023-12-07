Сенат провалив голосування за пакет військової допомоги Україні
У Сенаті США заблокували винесення законопроєкту щодо допомоги Києву на голосування. Законопроєкт не набрав достатньої кількості голосів.
Про це йдеться в трансляції засідання.
Чому Сенат провалив допомогу Україні
Такий перебіг подій напередодні спрогнозувала у своєму Facebook народна депутатка Олександра Устінова.
За її словами, республіканці провалять голосування, оскільки демократи викинули з нього виділення грошей на укріплення кордону.
"Політика така політика. Дуже хочу вірити, що наступного тижня пакет з усіх 4 складових буде проголосований Сенатом, і що його "до свят" встигне проголосувати нижня палата Конгресу. Сенатор Мерфі зробив нам дуже велику ведмежу послугу", — написала Устінова у дописі.
Нагадаємо, конгресмени США пригрозили скасувати підтримку фінансування допомоги Україні, якщо Білий дім не ухвалить рішення про посилення власних кордонів. Тим самим вони висунули ультиматум президенту США Джо Байдену.
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