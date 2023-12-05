Сенат США провалит голосование за пакет военной помощи Украине - нардепка назвала причину
Сенат США, 6 декабря, провалит голосование за пакет военной помощи Украине и Израилю. Даже сенаторы республиканцы, которые поддерживают Украину, будут голосовать против пакета.
Такой прогноз опубликовала в своем Facebook народный депутат Александра Устинова.
Почему сенат США провалит голосование за помощь Украине
Как объясняет нардепка, для этого есть сразу 4 причины, а именно части, из которых состоял пакет:
- Украина;
- Израиль;
- Выделение денег на укрепление границы (построение так называемой стены с Мексикой);
- Тайвань.
По ее словам, республиканцы провалят голосование, поскольку демократы выбросили из него выделение денег на укрепление границы.
"Политика такая политика. Очень хочу верить, что на следующей неделе пакет из всех 4 составляющих будет проголосован Сенатом, и что его к праздникам успеет проголосовать нижняя палата Конгресса. Сенатор Мерфи оказал нам очень большую медвежью услугу", — написала Устинова в сообщении.
Она также добавила, что президент Владимир Зеленский не принял участие в закрытом брифинге не по этой причине, а по ряду других.
Несмотря на это, нардепка говорит, что есть ряд положительных новостей.
"Наша делегация должна встретиться со спикером парламента, уже имела встречи с ключевыми комитетами Конгресса, теперь основное — договориться демократам с республиканцами за границу, заложниками которой мы стали. Ключевой вопрос — где будет центр для беженцев — в Мексике или в США", — добавила Устинова.
Напомним, конгрессмены США пригрозили отменить поддержку финансирования помощи Украине, если Белый дом не примет решение об усилении собственных границ. Тем самым они выдвинули ультиматум президенту США Джо Байдену.
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