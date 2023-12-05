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Сенат США провалить голосування за пакет військової допомоги Україні — нардепка назвала причину

5 грудня 2023 00:55
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Сенат США провалить голосування за пакет військової допомоги Україні — нардепка назвала причину
Сенат Сполучених штатів Америки. Фотограф: Эндрю Харрер/Bloomberg
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Сенат США, сьогодні, 6 грудня, провалить голосування за пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю. Навіть ті сенатори республіканці, які підтримують Україну, голосуватимуть проти пакету.

Такий прогноз опублікувала у своєму Facebook народна депутатка Олександра Устінова.

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Як пояснює нардепка, для цього є одразу 4 причини, а саме частини, з яких складався пакет:

  • Україна;
  • Ізраїль; 
  • Виділення грошей на укріплення кордону (побудова так званої стіни з Мексикою);
  • Тайвань.

За її словами, республіканці провалять голосування, оскільки демократи викинули з нього виділення грошей на укріплення кордону.

"Політика така політика. Дуже хочу вірити, що наступного тижня пакет з усіх 4 складових буде проголосований Сенатом, і що його "до свят" встигне проголосувати нижня палата Конгресу. Сенатор Мерфі зробив нам дуже велику ведмежу послугу", — написала Устінова у дописі.

Вона також додала, що президент Володимир Зеленський не взяв участь у закритому брифінгу не з цієї причини, а через ряд інших. 

Попри це, нардепка каже, що є ряд і позитивних новин.

"Наша делегація має зустрітися зі спікером парламенту, вже мала зустрічі з ключовими комітетами Конгресу, тепер основне — домовитися демократам з республіканцями за кордон, заручниками якого ми стали. Ключове питання — де буде центр для біженців — в Мексиці чи в США", — додала Устінова.

Нагадаємо, конгресмени США пригрозили скасувати підтримку фінансування допомоги Україні, якщо Білий дім не ухвалить рішення про посилення власних кордонів. Тим самим вони висунули ультиматум президенту США Джо Байдену. 

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