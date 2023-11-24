Шантаж от Венгрии и переговоры о вступлении в ЕС — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Политолог Владимир Фесенко в эфире Вечір.LIVE дал интервью и поделился с нами аналитикой поведения Орбана на Европейской политической арене, высказал свои мнения по поводу блокирования Венгрией переговоров Украины и Молдовы на вступление в ЕС.

Посмотреть эфир, который начался в 20:00 можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Напомним, ранее стало известно, что исполнительный комитет Европейского Союза в четверг одобрил предоставление 900 миллионов евро Венгрии в рамках ее замороженной доли средств на восстановление. Это сделали с целью преодоления вето Будапешта на помощь Украине.

Как известно, противостояние между Брюсселем и Будапештом набрало новые обороты. Это произошло после того, как два еврокомиссара заявили, что исполнительные власти Европейского Союза не готовы разблокировать миллионы евро для восстановления Венгрии.

Венгрия может сорвать процесс переговоров Украины в Евросоюз. Таким образом, официальный Будапешт может препятствовать единодушному решению декабрьского саммита стран ЕС.