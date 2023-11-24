Шантаж від Угорщини та переговори про вступ в ЄС — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Політолог Володимир Фесенко в ефірі Вечір.LIVE дав інтерв'ю і поділився з нами аналітикою поведінки Орбана на Європейській політичній арені, висловив свої думки з приводу блокування Угорщиною перемовин України та Молдови на вступ до ЄС.

Подивитися ефір, який розпочався о 20:00, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що виконавчий комітет Європейського Союзу в четвер схвалив надання 900 мільйонів євро Угорщині в рамках її замороженої частки коштів на відновлення. Це зробили з метою подолання вето Будапешта на допомогу Україні.

Як відомо, протистояння між Брюсселем і Будапештом набрало нових обертів. Це сталося після того, як двоє єврокомісарів заявили, що виконавча влада Європейського Союзу не готова розблокувати мільйони євро для відновлення Угорщини.

Угорщина може зірвати процес перемовин України про вступ до Євросоюзу. Таким чином, офіційний Будапешт може перешкоджати одностайному рішенню грудневого саміту країн ЄС.