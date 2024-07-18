Выплаты ВПЛ - кто получит новую помощь - новости

ВПЛ. Фото: Google.com

В Минсоцполитики работают над запуском еще одного вида помощи для ВПЛ, нуждающихся в уходе. В частности, у тех, кто имеет тяжелую форму инвалидности. Кроме того, все ВПЛ, независимо от того, проживают ли в арендованном жилье или в собственном, имеют право на получение жилищно-коммунальной субсидии. Она покрывает расходы на коммуналку.

Об этом сообщила заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

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В комментарии журналистке издания она согласилась, что помощь в 2 тыс. грн, которую сейчас выплачивают на взрослое лицо, — небольшая, если говорить о размере выплаты на одного человека. Однако помощь ВПЛ выплачивается на каждого члена семьи. Кроме того, есть еще широкая линейка инструментов. В частности, речь идет о поддержке мам по уходу за детьми.

"Если мама не может работать, потому что проживает в зоне боевых действий или в прифронтовых территориях, она может воспользоваться услугами муниципальной няни. В таком случае уход за ребенком, то есть работу няни, оплачивает государство. А няней может выступить другая мама. И это может быть способ кооперации", — объяснила Марчак.

Кроме того, в Минсоцполитики работают над запуском еще одного вида помощи ВПЛ и он будет касаться лиц, нуждающихся в уходе. В частности, тех, у кого тяжелая форма инвалидности.

"Также выплачивается помощь малообеспеченным ВПЛ. Она может быть назначена тем категориям, которые не получают пособия на проживание. Ее размер может быть выше, чем размер пособия на проживание на целую семью и может достигать 10 и выше тысяч гривен", — подытожила Кланчак.

Напомним, в ближайшие месяцы в Украине планируют ввести субсидию на аренду жилья для ВПЛ. Однако данный инструмент помощи будет касаться только тех лиц, которые не получают пособия на жительство ВПЛ по постановлению №332. Размер такой субсидии будет зависеть от конкретного уровня дохода семьи.