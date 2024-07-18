Виплати ВПО - хто отримає нову допомогу - новини

ВПО. Фото: Google.com

У Мінсоцполітики працюють над запуском ще одного виду допомоги для ВПО, які потребують догляду. Зокрема, хто має тяжку форму інвалідності. Окрім того всі ВПО, незалежно від того, чи проживають в орендованому житлі чи у власному, мають право на отримання житлово-комунальної субсидії. Вона покриває витрати на комуналку.

Про це Новини.LIVE розповіла заступниця Міністра соціальної політики України Дарина Марчак.

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У коментарі журналістці видання вона погодилася, що допомога у 2 тис грн, яку наразі виплачують на дорослу особу, — невелика, якщо говорити про розмір виплати на одну особу. Однак допомогу ВПО виплачують на кожного члена сімʼї. Окрім цього є ще широка лінійка інструментів. Зокрема, мова про підтримку мам по догляду за дітьми.

"Якщо мама не може працювати, бо проживає в зоні бойових дій чи у прифронтових територіях, вона може скористуватися послугами муніципальної няні. В такому випадку догляд за дитиною, тобто роботу няні, оплачує держава. А нянею може виступити інша мама. І це може бути спосіб кооперації", — пояснила Марчак.

Окрім того, у Мінсоцполітики працюють над запуском ще одного виду допомоги ВПО і він стосуватиметься осіб, які потребують догляду. Зокрема тих, хто має тяжку форму інвалідності.

"Також виплачується допомога малозабезпеченим ВПО. Вона може бути призначена тим категоріям, які не отримують допомогу на проживання. Її розмір може бути вищим, ніж розмір допомоги на проживання на цілу родину і може досягати 10 і вище тисяч гривень", — підсумувала Кланчак.

Нагадаємо, у найближчі місяці в Україні планують запровадити субсидію на оренду житла для ВПО. Однак даний інструмент допомоги стосуватиметься лише тих осіб, які не отримують допомогу на проживання ВПО по постанові №332. Розмір такої субсидії буде залежати від конкретного рівня доходу сімʼї.