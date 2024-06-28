Графики отключения света на субботу, 29 июня

Что будет со светом завтра — новые графики отключений от Укрэнерго
В субботу, 29 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений света целые сутки с 00:00 до 24:00. Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
Об этом сообщает энергетическая компания "Укрэнерго".
Стабилизационные отключения — когда не будет света
В Укрэнерго призывают население бережливо потреблять электроэнергию, когда она есть. А именно — не включать всю бытовую технику сразу.
"Когда по графику у вас есть свет — потребляйте, пожалуйста, бережливо", — написано в Facebook Укрэнерго.
Чтобы узнать графики отключения света для своей области, следует заглянуть в кабинет потребителя, на официальные сайты облэнерго и социальные сети.
Напомним, в Укрэнерго советуют украинцам подготовиться к зимним отключениям света. Особенно жильцам домов, которые отапливаются с помощью электрической энергии.
Ранее народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что до начала отопительного сезона восстановить всю украинскую энергетику не получится.
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