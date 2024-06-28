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Что будет со светом завтра — новые графики отключений от Укрэнерго

28 июня 2024 22:36
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Графики отключения света на субботу, 29 июня
Многоэтажка во время отключения света в Киеве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В субботу, 29 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений света целые сутки с 00:00 до 24:00. Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Об этом сообщает энергетическая компания "Укрэнерго".

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В Укрэнерго призывают население бережливо потреблять электроэнергию, когда она есть. А именно — не включать всю бытовую технику сразу.

"Когда по графику у вас есть свет — потребляйте, пожалуйста, бережливо", — написано в Facebook Укрэнерго.

Графики отключения света от Укрэнерго на 29 июня
Скриншот Facebook/НЭК "Укрэнерго" — NPC Ukrenergo

Чтобы узнать графики отключения света для своей области, следует заглянуть в кабинет потребителя, на официальные сайты облэнерго и социальные сети.

Напомним, в Укрэнерго советуют украинцам подготовиться к зимним отключениям света. Особенно жильцам домов, которые отапливаются с помощью электрической энергии.

Ранее народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что до начала отопительного сезона восстановить всю украинскую энергетику не получится.

электроэнергия
АЭС
ТЭЦ
Укрэнерго
отключения света
блэкаут
Электричество

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