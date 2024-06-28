Графіки відключення світла на суботу, 29 червня

Багатоповерхівка під час відключень світла у Києві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 29 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла впродовж всієї доби з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Про це повідомляє енергетична компанія "Укренерго".

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В Укренерго закликають населення ощадливо споживати електроенергію, коли вона є. А саме — не вмикати всю побутову техніку одразу.

"Коли за графіком у вас є світло — споживайте, будь ласка, ощадливо", — написано у Facebook Укренерго.

Скриншот Facebook/НЕК "Укренерго" — NPC Ukrenergo

Щоб дізнатись графіки відключення світла для своєї області, можна заглянути в кабінет споживача, на офіційні сайти обленерго та в соціальні мережі.

Нагадаємо, в Укренерго радять українцям підготуватися до зимових відключень світла. Особливо мешканцям будинків, в яких опалення можливе виключно за допомогою електричної енергії.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що до початку опалювального сезону відновити всю українську енергетику не вдасться.