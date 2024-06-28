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Що буде зі світлом завтра— нові графіки відключень від Укренерго

28 червня 2024 22:36
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключення світла на суботу, 29 червня
Багатоповерхівка під час відключень світла у Києві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У суботу, 29 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла впродовж всієї доби з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься. 

Про це повідомляє енергетична компанія "Укренерго"

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В Укренерго закликають населення ощадливо споживати електроенергію, коли вона є. А саме — не вмикати всю побутову техніку одразу. 

"Коли за графіком у вас є світло — споживайте, будь ласка, ощадливо", — написано у Facebook Укренерго. 

Графіки відключень світла від Укренерго на 29 червня
Скриншот Facebook/НЕК "Укренерго" — NPC Ukrenergo

Щоб дізнатись графіки відключення світла для своєї області, можна заглянути в кабінет споживача, на офіційні сайти обленерго та в соціальні мережі.

Нагадаємо, в Укренерго радять українцям підготуватися до зимових відключень світла. Особливо мешканцям будинків, в яких опалення можливе виключно за допомогою електричної енергії.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що до початку опалювального сезону відновити всю українську енергетику не вдасться.

електроенергія
АЕС
ТЕЦ
Укренерго
відключення світла
блекаут
Електрика

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