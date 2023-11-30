Что чаще всего слушали украинцы в 2023 году — стриминговые сервисы показали подборки

Люди идут по улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Музыкальные сервисы Apple Music и Spotify сделали подборку из 100 песен, которые чаще всего слушали украинцы в этом году. Однако среди них есть и песни российских исполнителей.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В подборке Apple Music на первых десяти местах среди прослушиваний восемь песен украинских исполнителей и еще два иностранных. Первое место заняла Майли Сайрус — "Flowers", второе место украинские певцы SHUMEI и Злата Огневич с песней "Буревіями".

Далее в рейтинге следуют:

YakTak, Sobol — Погляд

DOROFEEVA — Щоб не було

Parfeniuk — Провела екскурсію

SadSvit, Структура щастя — Силуети

Wellboy — Додому

Sam Smith, Kim Petras — Unholy

SKOFKA — Чути гімн

Parfeniuk — Відриваючись

Однако также в списке из 100 песен присутствуют и российские исполнители — 22 место заняли рэперы из РФ Кравц и Гио Пика, а 28 - INSTASAMKA.

Скриншот подборки Apple Music

А вот украинские пользователи сервиса Spotify чаще всего слушали трек "Силуети" украинских исполнителей SadSvit и "Структура щастя".

Следующую строчку рейтинга занял исполнитель Yaktak и его песня "Погляд".

Далее по списку следуют:

Wellboy — Додому

SKOFKA — Чути гімн

DOROFEEVA — Щоб не було

YakTak, KOLA — Порічка

SadSvit — Касета

Parfeniuk — Відриваючись

KOLA — Біля серця

SHUMEI та Злата Огнєвіч — Буревіями

Скриншот подборки Spotify

Напомним, что украинская певица KOLA оказалась на билборде в Нью-Йорке с песней "Быть простым". Певица KOLA стала послом ноября EQUAL UKRAINE от Spotify.

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