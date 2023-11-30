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Что чаще всего слушали украинцы в 2023 году — стриминговые сервисы показали подборки

30 ноября 2023 18:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Что чаще всего слушали украинцы в 2023 году — стриминговые сервисы показали подборки
Люди идут по улице Киева. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Музыкальные сервисы Apple Music и Spotify сделали подборку из 100 песен, которые чаще всего слушали украинцы в этом году. Однако среди них есть и песни российских исполнителей.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В подборке Apple Music на первых десяти местах среди прослушиваний восемь песен украинских исполнителей и еще два иностранных. Первое место заняла Майли Сайрус — "Flowers", второе место украинские певцы SHUMEI и Злата Огневич с песней "Буревіями".

Далее в рейтинге следуют:

  • YakTak, Sobol — Погляд
  • DOROFEEVA — Щоб не було
  • Parfeniuk — Провела екскурсію
  • SadSvit, Структура щастя — Силуети
  • Wellboy — Додому
  • Sam Smith, Kim Petras — Unholy
  • SKOFKA — Чути гімн
  • Parfeniuk — Відриваючись

Однако также в списке из 100 песен присутствуют и российские исполнители — 22 место заняли рэперы из РФ Кравц и Гио Пика, а 28 - INSTASAMKA.

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Скриншот подборки Apple Music

А вот украинские пользователи сервиса Spotify чаще всего слушали трек "Силуети" украинских исполнителей SadSvit и "Структура щастя".

Следующую строчку рейтинга занял исполнитель Yaktak и его песня "Погляд".

Далее по списку следуют:

  • Wellboy — Додому
  • SKOFKA — Чути гімн
  • DOROFEEVA — Щоб не було
  • YakTak, KOLA — Порічка
  • SadSvit — Касета
  • Parfeniuk — Відриваючись
  • KOLA — Біля серця
  • SHUMEI та Злата Огнєвіч — Буревіями
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Скриншот подборки Spotify

Напомним, что украинская певица KOLA оказалась на билборде в Нью-Йорке с песней "Быть простым". Певица KOLA стала послом ноября EQUAL UKRAINE от Spotify.

Также мы писали, что Макс Барских даст в столице благотворительный концерт. Часть средств от прибыли будет перечислена на нужды ВСУ.

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