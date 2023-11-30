Что чаще всего слушали украинцы в 2023 году — стриминговые сервисы показали подборки
Музыкальные сервисы Apple Music и Spotify сделали подборку из 100 песен, которые чаще всего слушали украинцы в этом году. Однако среди них есть и песни российских исполнителей.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Топ-100 песен Apple Music и Spotify
В подборке Apple Music на первых десяти местах среди прослушиваний восемь песен украинских исполнителей и еще два иностранных. Первое место заняла Майли Сайрус — "Flowers", второе место украинские певцы SHUMEI и Злата Огневич с песней "Буревіями".
Далее в рейтинге следуют:
- YakTak, Sobol — Погляд
- DOROFEEVA — Щоб не було
- Parfeniuk — Провела екскурсію
- SadSvit, Структура щастя — Силуети
- Wellboy — Додому
- Sam Smith, Kim Petras — Unholy
- SKOFKA — Чути гімн
- Parfeniuk — Відриваючись
Однако также в списке из 100 песен присутствуют и российские исполнители — 22 место заняли рэперы из РФ Кравц и Гио Пика, а 28 - INSTASAMKA.
А вот украинские пользователи сервиса Spotify чаще всего слушали трек "Силуети" украинских исполнителей SadSvit и "Структура щастя".
Следующую строчку рейтинга занял исполнитель Yaktak и его песня "Погляд".
Далее по списку следуют:
- Wellboy — Додому
- SKOFKA — Чути гімн
- DOROFEEVA — Щоб не було
- YakTak, KOLA — Порічка
- SadSvit — Касета
- Parfeniuk — Відриваючись
- KOLA — Біля серця
- SHUMEI та Злата Огнєвіч — Буревіями
Напомним, что украинская певица KOLA оказалась на билборде в Нью-Йорке с песней "Быть простым". Певица KOLA стала послом ноября EQUAL UKRAINE от Spotify.
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