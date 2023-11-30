Що найчастіше слухали українці у 2023 році — стрімінгові сервіси показали добірки
Музичні сервіси Apple Music та Spotify зробили добірку зі 100 пісень, які найчастіше слухали українці у цьому році. Проте серед них присутні й пісні російських виконавців.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Топ-100 пісень Apple Music та Spotify
У добірці Apple Music на перших десяти місцях серед прослуховувань вісім пісень українських виконавців та ще два — іноземних. Перше місце посіла Майлі Сайрус — "Flowers", другу сходинку українські співаки SHUMEI та Злата Огнєвіч з піснею "Буревіями".
Далі у рейтингу йдуть:
- YakTak, Sobol — Погляд
- DOROFEEVA — Щоб не було
- Parfeniuk — Провела екскурсію
- SadSvit, Структура щастя — Силуети
- Wellboy — Додому
- Sam Smith, Kim Petras — Unholy
- SKOFKA — Чути гімн
- Parfeniuk — Відриваючись
Проте також у списку зі 100 пісень присутні й російські виконавці — 22 місце зайняли репери з РФ Кравц та Гіо Піка, а 28 — INSTASAMKA.
А от українські користувачі сервісу Spotify найчастіше слухали трек "Силуети" українських виконавців SadSvit і "Структура щастя".
Наступну сходинку рейтингу посів виконавець Yaktak та його пісня "Погляд".
Далі за списком йдуть:
- Wellboy — Додому
- SKOFKA — Чути гімн
- DOROFEEVA — Щоб не було
- YakTak, KOLA — Порічка
- SadSvit — Касета
- Parfeniuk — Відриваючись
- KOLA — Біля серця
- SHUMEI та Злата Огнєвіч — Буревіями
Нагадаємо, що українська співачка KOLA опинилася на білборді у Нью-Йорку на з піснею "Бути простим". Співачка KOLA стала амбасадоркою листопада EQUAL UKRAINE від Spotify.
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