Що найчастіше слухали українці у 2023 році — стрімінгові сервіси показали добірки

Люди йдуть вулицею Києва. Фото: Новини.LIVE

Музичні сервіси Apple Music та Spotify зробили добірку зі 100 пісень, які найчастіше слухали українці у цьому році. Проте серед них присутні й пісні російських виконавців.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Топ-100 пісень Apple Music та Spotify

У добірці Apple Music на перших десяти місцях серед прослуховувань вісім пісень українських виконавців та ще два — іноземних. Перше місце посіла Майлі Сайрус — "Flowers", другу сходинку українські співаки SHUMEI та Злата Огнєвіч з піснею "Буревіями".

Далі у рейтингу йдуть:

YakTak, Sobol — Погляд

DOROFEEVA — Щоб не було

Parfeniuk — Провела екскурсію

SadSvit, Структура щастя — Силуети

Wellboy — Додому

Sam Smith, Kim Petras — Unholy

SKOFKA — Чути гімн

Parfeniuk — Відриваючись

Проте також у списку зі 100 пісень присутні й російські виконавці — 22 місце зайняли репери з РФ Кравц та Гіо Піка, а 28 — INSTASAMKA.

Скриншот добірки Apple Music

А от українські користувачі сервісу Spotify найчастіше слухали трек "Силуети" українських виконавців SadSvit і "Структура щастя".

Наступну сходинку рейтингу посів виконавець Yaktak та його пісня "Погляд".

Далі за списком йдуть:

Wellboy — Додому

SKOFKA — Чути гімн

DOROFEEVA — Щоб не було

YakTak, KOLA — Порічка

SadSvit — Касета

Parfeniuk — Відриваючись

KOLA — Біля серця

SHUMEI та Злата Огнєвіч — Буревіями

Скриншот добірки Spotify

Нагадаємо, що українська співачка KOLA опинилася на білборді у Нью-Йорку на з піснею "Бути простим". Співачка KOLA стала амбасадоркою листопада EQUAL UKRAINE від Spotify.

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