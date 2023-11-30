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Що найчастіше слухали українці у 2023 році — стрімінгові сервіси показали добірки

30 листопада 2023 18:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Що найчастіше слухали українці у 2023 році — стрімінгові сервіси показали добірки
Люди йдуть вулицею Києва. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Музичні сервіси Apple Music та Spotify зробили добірку зі 100 пісень, які найчастіше слухали українці у цьому році. Проте серед них присутні й пісні російських виконавців.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Топ-100 пісень Apple Music та Spotify

У добірці Apple Music на перших десяти місцях серед прослуховувань вісім пісень українських виконавців та ще два — іноземних. Перше місце посіла Майлі Сайрус — "Flowers", другу сходинку українські співаки SHUMEI та Злата Огнєвіч з піснею "Буревіями".

Далі у рейтингу йдуть:

  • YakTak, Sobol — Погляд
  • DOROFEEVA — Щоб не було
  • Parfeniuk — Провела екскурсію
  • SadSvit, Структура щастя — Силуети
  • Wellboy — Додому
  • Sam Smith, Kim Petras — Unholy
  • SKOFKA — Чути гімн
  • Parfeniuk — Відриваючись

Проте також у списку зі 100 пісень присутні й російські виконавці — 22 місце зайняли репери з РФ Кравц та Гіо Піка, а 28 — INSTASAMKA. 

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Скриншот добірки Apple Music

А от українські користувачі сервісу Spotify найчастіше слухали трек "Силуети" українських виконавців SadSvit і "Структура щастя".

Наступну сходинку рейтингу посів виконавець Yaktak та його пісня "Погляд". 

Далі за списком йдуть:

  • Wellboy — Додому
  • SKOFKA — Чути гімн
  • DOROFEEVA — Щоб не було
  • YakTak, KOLA — Порічка
  • SadSvit — Касета
  • Parfeniuk — Відриваючись
  • KOLA — Біля серця
  • SHUMEI та Злата Огнєвіч — Буревіями
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Скриншот добірки Spotify

Нагадаємо, що українська співачка KOLA опинилася на білборді у Нью-Йорку на з піснею "Бути простим". Співачка KOLA стала амбасадоркою листопада EQUAL UKRAINE від Spotify.

Також ми писали, що Макс Барських дасть у столиці благодійний концерт. Частина коштів від прибутку буде перерахована на потреби ЗСУ.

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