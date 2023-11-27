Что делать украинцам, чтобы предотвратить зимние отключения света, — совет от директора YASNO

Отключение света в Киеве прошлой зимой. Фото: Новини.LIVE

Этой зимой энергетики советуют украинцам соблюдать определенные правила, чтобы не перегружать энергосистему в часы пик. Это поможет избежать отключений света.

Об этом в эфире Новини.LIVE сказал гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

Читайте также:

Советы по предотвращению отключений

Пиковые часы потребления электроэнергии по всей стране зимой такие же, как и в предыдущие годы — примерно с 19:00 до 22:00.

"В настоящее время при очень больших морозах возможен некоторый дефицит, который балансируется с помощью импорта и других определенных средств", — рассказал Сергей Коваленко.

Поэтому Сергей просит украинцев выполнять только одну простую просьбу.

"В это время не включать все, что вы можете не включать, начиная с освещения. И в первую очередь я всех очень прошу — все стиральные работы, бойлер и прочее разносить во времени: или днем, или ночью", — советует гендиректор Yasno.

Соблюдение этого правила поможет сгладить пик и снизить пиковый дефицит, который может происходить именно в такие вечерние часы.

Напомним, в Центре исследований энергетики рассказали, что если столбик термометра опустится ниже 8-10°C, то в столице придется применять графики отключения света.