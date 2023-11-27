Що робити українцям, щоб запобігти зимовим відключенням світла, — порада директора YASNO

Відключення світла у Києві минулої зими. Фото: Новини.LIVE

Взимку енергетики радять українців дотримуватись певних правил, щоб не перевантажувати енергосистему в години пік. Це допоможе уникнути відключень світла.

Про це в ефірі Новини.LIVE сказав гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

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Пікові години споживання електроенергії по всій країні взимку є такими ж, як і попередні роки — приблизно з 19:00 до 22:00.

"У цей час при дуже великих морозах можливий деякий дефіцит, який балансується за допомогою імпорту та інших певних засобів", — розповів Сергій Коваленко.

Тож пан Сергій просить українців виконувати лише одне просте прохання.

"У цей час не вмикати все, що ви можете не вмикати, починаючи з освітлення. І в першу чергу я всіх дуже прошу — усі пральні роботи, бойлер і таке інше розносити в часі: або вдень, або вночі", — радить гендиректор Yasno.

Дотримання цього правила допоможе згладити пік і зменшити піковий дефіцит, який може відбуватись саме в такі вечірні години.

Нагадаємо, у Центрі досліджень енергетики розповіли, що, якщо стовпчик термометра опуститься нижче 8-10° C, то у столиці доведеться застосовувати графіки відключення світла.