У Арсения Яценюка из-за рака умерла сестра Алина — что известно о женщине

Шесть лет борьбы с болезнью — у Арсения Яценюка умерла сестра
Семью бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка постигла трагическая новость. После шести лет борьбы с раком скончалась его старшая сестра Алина.
Об этом политик написал на своей странице в Facebook в среду, 14 августа.
У Арсения Яценюка умерла сестра
Как написал политик, женщина ушла в вечность на 56 году жизни. В последние шесть лет она боролась против рака. У женщины остались двое детей — дочь Ульяна и сын Джеймс.
"Моя родная, дорогая, дорогая, прекрасная сестра Алиночка покинула этот мир. Она достойно прожила свои 56 лет и последние шесть из них сражалась против ужасного рака. Не сдавалась до последней минуты. Обидно и больно мне. Спасибо за все, моя дорогая сестра", — написал чиновник.
Что известно об Алине Яценюк
Как свидетельствует информация из открытых источников, Алина Яценюк – старшая сестра бывшего главы правительства. Более 20 лет она жила в штате Калифорния и работала в агентстве недвижимости Keller Williams Realty, Inc.
В США она переехала в 1999 году, где трижды была замужем. От первого брака у женщины есть дочь Ульяна Белоскурская, об отце информация отсутствует. В своем третьем браке с американцем Джоном Стилом женщина родила сына Джеймса.
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