У Арсения Яценюка из-за рака умерла сестра Алина — что известно о женщине

Арсений Яценюк. Иллюстративное фото: агентство Reuters

Семью бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка постигла трагическая новость. После шести лет борьбы с раком скончалась его старшая сестра Алина.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook в среду, 14 августа.

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У Арсения Яценюка умерла сестра

Как написал политик, женщина ушла в вечность на 56 году жизни. В последние шесть лет она боролась против рака. У женщины остались двое детей — дочь Ульяна и сын Джеймс.

"Моя родная, дорогая, дорогая, прекрасная сестра Алиночка покинула этот мир. Она достойно прожила свои 56 лет и последние шесть из них сражалась против ужасного рака. Не сдавалась до последней минуты. Обидно и больно мне. Спасибо за все, моя дорогая сестра", — написал чиновник.

Скриншот сообщения Яценюка

Что известно об Алине Яценюк

Алина и Арсений Яценюки. Источник: Facebook Арсения Яценюка

Как свидетельствует информация из открытых источников, Алина Яценюк – старшая сестра бывшего главы правительства. Более 20 лет она жила в штате Калифорния и работала в агентстве недвижимости Keller Williams Realty, Inc.

В США она переехала в 1999 году, где трижды была замужем. От первого брака у женщины есть дочь Ульяна Белоскурская, об отце информация отсутствует. В своем третьем браке с американцем Джоном Стилом женщина родила сына Джеймса.