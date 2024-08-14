У Арсенія Яценюка через рак померла сестра Аліна — що відомо про жінку

Арсеній Яценюк. Ілюстративне фото: агенція Reuters

Родину колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка спіткала трагічна новина. Після шести років боротьби з раком померла його старша сестра Аліна.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook у середу, 14 серпня.

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У Арсенія Яценюка померла сестра

Як написав політик, жінка відійшла у вічність на 56 році життя. Останні шість років вона боролася проти раку. У жінки залишилися двоє дітей — донька Уляна та син Джеймс.

"Моя рідна, дорога, люба, прекрасна сестра Аліночка залишила цей світ. Вона достойно прожила свої 56 років і останні шість із них билася проти жахливого раку. Не здавалась до останньої хвилини. Прикро і боляче мені. Дякую за все, моя дорога сестро", — написав урядовець.

Скриншот допису Яценюка

Що відомо про Аліну Яценюк

Аліна та Арсеній Яценюки. Джерело: Facebook Арсенія Яценюка

Як свідчить інформація з відкритих джерел, Аліна Яценюк — старша сестра колишнього глави уряду. Понад 20 років вона жила у штаті Каліфорнія і працювала в агентстві нерухомості Keller Williams Realty, Inc.

До США вона переїхала у 1999 році, де тричі була одружена. Від першого шлюбу жінка має доньку Уляну Білоскурську, про батька інформація відсутня. У своєму третьому шлюбі з американцем Джоном Стілом жінка народила сина Джеймса.