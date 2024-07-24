Каждая школа будет самостоятельно решать, сколько будет длиться учебный год, но каникулы останутся неизменными.

Маленькие школьники за партами. Фото: УНИАН

Согласно решению Кабинета министров Украины в заведениях общего среднего образования продолжительность предстоящего учебного года должна начаться 2 сентября 2024 года. Но в зависимости от различных факторов, включая вопросы безопасности учащихся в условиях войны, школьный совет может самостоятельно изменять структуру и продолжительность учебного года.

Об этом 23 июля во вторник сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.

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А вот что останется неизменным

Таким образом, школьные советы теперь смогут учитывать время, предусмотренное образовательной программой, объем учебной нагрузки в учебном плане и возрастные особенности, физическое, психическое и интеллектуальное развитие детей, особенности региона для определения срока учебного года.

Однако вопрос школьных каникул остается неизменным. В течение учебного года срок отдыха учащихся не может составлять менее 30 календарных дней.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый подверг критике образовательного омбудсмена Сергея Горбачева. Он назвал дату нового учебного года в городе.

Также на многочисленные обращения родителей о возможности досрочного начала нового 2024/2025 учебного года в Одесской области местные власти предоставили официальные разъяснения. Образовательный процесс начнется 2 сентября 2024 года, учитывая действующее законодательство и ситуацию безопасности.