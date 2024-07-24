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Школи самі можуть вирішувати, скільки триватиме навчальний рік, але канікули — це табу

24 липня 2024 03:48
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Кожна школа самостійно вирішуватиме, скільки триватиме навчальний рік, але канікули залишаться незмінними
Маленькі школярі за партами. Фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України у закладах загальної середньої освіти тривалість наступний навчальний рік має розпочатись 2 вересня 2024 року. Але залежно від різних факторів, в тому числі питань безпеки учнів в умовах війни, шкільна рада може самостійно змінювати структуру та тривалість навчального року.

Про це 23 липня, у вівторок повідомляється на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України

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А ось що залишиться незмінним

Таким чином шкільні ради тепер зможуть враховувати час, передбачений освітньою програмою, обсяг навчального навантаження в навчальному плані й вікові особливості, фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток дітей, особливості регіону для визначення терміну навчального року.

Проте питання шкільних канікул залишається незмінним. Впродовж навчального року термін відпочинку учнів не може становити менш як 30 календарних днів.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий розкритикував освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. Він назвав дату нового навчального року у місті.

Також на численні звернення батьків щодо можливості дострокового початку нового 2024/2025 навчального року в Одеській області, місцева влада надала офіційні роз'яснення. Освітній процес розпочнеться 2 вересня 2024 року, враховуючи чинне законодавство та безпекову ситуацію.

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