Шмыгаль назвал, сколько рабочих мест нужно для финансирования ВСУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране должно быть не менее 10 миллионов рабочих мест, чтобы финансово поддерживать военных. По его словам, сейчас официально работают менее 8 млн украинцев.

Об этом Денис Шмыгаль сказал на панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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Шмыгаль подчеркнул, что целый ряд рабочих профессий работают "в тени" и не платят налоги, которые критически нужны бюджету и ВСУ. По его словам, только за 2022 год украинская экономика потеряла фактически 30% ВВП.

"Поэтому мы все согласны с принципом "воюй или работай". В государстве, которое сегодня борется за выживание, не может быть людей, которые стоят в стороне. Люди должны или воевать, или делать все, чтобы обеспечить тех, кто воюет всем необходимым. Надо работать и наполнять бюджет", — отметил премьер.

Он говорит, что у государства еще одна ключевая задача — вернуть из-за границы людей, которые смогут работать и платить налоги в Украине. Шмыгаль добавил, что правительство сейчас работает над реализацией этого вопроса.