Шмигаль назвав, скільки робочих місць потрібно для фінансування ЗСУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні повинно бути не менше 10 мільйонів робочих місць, щоб фінансово підтримувати військових. За його словами, наразі офіційно працюють менше як 8 млн українців.

Про це Денис Шмигаль сказав на панельній дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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Шмигаль наголосив, що цілий ряд робочих професій працюють "у тіні" й не сплачують податки, які наразі критично потрібні бюджету та ЗСУ. За його словами, лише за 2022 рік українська економіка втратила фактично 30% ВВП.

"Тому ми всі згодні з принципом "воюй або працюй". У державі, яка сьогодні бореться за виживання, не може бути людей, які стоять осторонь. Люди мають або воювати, або робити все, щоб забезпечити тих, хто воює всім необхідним. Треба працювати та наповнювати бюджет", — зазначив прем'єр.

Він каже, що держава має ще одне ключове завдання — повернути з-за кордону людей, які зможуть працювати й сплачувати податки в Україні. Шмигаль додав, що уряд наразі працює над реалізацією цього питання.