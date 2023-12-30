Шмыгаль подвел итоги года в оборонной и экономической сферах — чего достигла Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

Для Украины и ее народа 2023 год был очень сложным. Он был полон испытаний в экономической и оборонной сфере. Несмотря на все трудности, государство стало сильнее и совершило немало успешных соглашений с иностранными партнерами, одним из них стала европейская интеграция Украины.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Итоги года от Шмыгаля

"Завершается 2023 год, который был сложным периодом испытаний в борьбе с жестоким врагом. Несмотря на все трудности, мы выстояли, стали сильнее, создали реальные предпосылки для предстоящей победы, восстановления и послевоенного развития. Сегодня пора подвести итоги", — написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что в течение 11 месяцев 2023 года расходы общего фонда госбюджета на сферу безопасности и обороны составили 60%. Они составляют 1,5 трлн грн. Отдельно Шмыгаль отметил успешное наращивание Украиной собственного ВПК. В государстве успешно производится оружие, военная техника, беспилотники.

"Сейчас на "оборонку" работает более 500 производств и 300 тысяч работников. Только по производству дронов у нас теперь есть 200 компаний — и ежемесячно появляются новые. Продолжили развитие ракетных программ и усиление нашей ПВО", — отметил Шмыгаль.

Развитие экономики в течение 2023 года

Шмыгаль отметил, что Украине удалось сохранить макроэкономическую устойчивость. В течение года ВВП вырос на 5,5%, а инфляция постепенно снижалась. В прошлом 2022 году она составляла 26%, а по состоянию на ноябрь этого года — 5%. По его словам, в госбюджет поступило более 1 трлн грн налогов и это на 27% больше, чем в прошлом году. От иностранных партнеров Украина смогла получить более 42,5 млрд долларов финансовой помощи.

В этом году государство проводило успешную поддержку украинского бизнеса. Как пишет Шмыгаль, по программе безвозвратных грантов єРобота предприниматели получили 5,5 млрд грн.

"Доступные кредиты 5-7-9" — почти 90 млрд грн льгот для 22 тысяч бизнесов. По программе "Госгарантии на портфельной основе" — более 37 млрд грн. Просмотрели более тысячи разрешительных документов для бизнеса. Создано 15 новых индустриальных парков. Теперь их в общей сложности более 70", — добавил министр.

Европейская интеграция Украины

Одним из самых главных достижений Украины стала европейская интеграция. Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Также Евросовет провел селф-скрининг европейского законодательства, в результате которого было проанализировано 28 тысяч актов права ЕС. Кроме того, завершился процесс синхронизации украинской и европейской энергосистем.

Восстановление Украины после российской вооруженной агрессии

Шмыгаль подчеркнул, что власть работает над восстановлением государства. В этом году было выделено около 55 млрд грн на разные проекты восстановления из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Удалось восстановить 37 тысяч объектов, в том числе школы, детские сады, медицинские учреждения.

"Запустили программу єВідновлення. Выплачиваем людям до 500 тысяч гривен, чтобы они могли отремонтировать поврежденное войной жилье. На днях начали выплаты за полностью разрушенное жилье. Привлекли около 500 млн евро взносов от международных партнеров в гуманитарное разминирование", — указал чиновник.

Ситуация в энергетической и социальной сфере

Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день в Украине уже восстановлено 1946 МВт генерирующих мощностей. В Фонде поддержки энергетики Украины есть 400 млн. евро взносов. Также в течение года "Нефтегаз" увеличил добычу газа на 7-8%. Другие страны закачали в украинские газохранилища около 3 млрд кубов топлива.

Что касается социальной сферы, то Шмыгаль отметил, что тарифы на коммунальные услуги остались такими же, как и в прошлом году и государство продолжает помощь населения путем выделения субсидий.

"В марте провели уже вторую индексацию пенсий за время полномасштабной войны. Средняя пенсия в этом году выросла на 16%. Продолжили комплексную поддержку ВПЛ. Формируем новую ветеранскую политику", — отметил премьер.

Цифровизация Украины

Украина успешно развивается в цифровом направлении. Удалось создать 22 новых электронных публичных услуги на портале Дія и 14 в мобильном приложении. Правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы. Планируется, что проведут 1700 мероприятий в 15 областях.

"Приняли нормативную базу для классификации должностей государственной службы, что является предпосылкой справедливых и прозрачных принципов оплаты труда госслужащих", — подытожил Шмыгаль.

Скриншот поста Шмыгаля

Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут платиться своевременно в 2024 году. В государстве будет проведена индексация этих выплат.

Добавим, в Украине с января 2024 года планируется изменить правила начисления зарплаты для государственных служащих, часть из которых будет сокращена.