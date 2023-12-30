Шмигаль підбив підсумки року в оборонній та економічній сферах — чого досягла Україна

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Для України та її народу 2023 рік був надзвичайно складним. Він був повен випробувань в економічній та оборонній сфері. Попри всі труднощі держава стала сильнішою та здійснила чимало успішних угод з іноземними партнерами, однією з них стала європейська інтеграція України.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Підсумки року від Шмигаля

"Завершується 2023 рік, який був складним періодом випробувань у боротьбі з жорстоким ворогом. Попри всі труднощі, ми вистояли, стали сильнішими, створили реальні передумови для майбутньої перемоги, для відновлення та повоєнного розвитку. Сьогодні час підбити підсумки", — написав Шмигаль.

Прем'єр відзначив, що протягом 11 місяців 2023 року видатки загального фонду держбюджету на сферу безпеки й оборони склади 60%. Вони становлять 1,5 трлн грн. Окремо Шмигаль наголосив на успішному нарощенні Україною власного ВПК. В державі успішно виробляється зброя, військова техніка, безпілотники.

"Зараз на "оборонку" працює більше 500 виробництв і 300 тисяч працівників. Тільки з виробництва дронів у нас тепер є 200 компаній — і щомісяця з’являються нові. Продовжили розвиток ракетних програм та посилення нашої ППО", — зауважив Шмигаль.

Розвиток економіки протягом 2023 року

Шмигаль зазначив, що Україні вдалося зберегти макроекономічну стійкість. Протягом року ВВП зріс на 5,5%, а інфляція поступово знижувалася. У минулому 2022 році вона становила 26%, а станом на листопад цього року 5%. За його словами до держбюджету надійшло понад 1 трлн грн податків і це на 27% більше, ніж минулого року. Від іноземних партнерів Україна змогла отримати понад 42,5 млрд доларів фінансової допомоги.

Цьогоріч держава проводила успішну підтримку українського бізнесу. Як пише Шмигаль, за програмою безповоротних грантів єРобота підприємці отримали 5,5 млрд грн.

"Доступні кредити 5-7-9" — майже 90 млрд грн пільгових позик для 22 тисяч бізнесів. За програмою "Держгарантії на портфельній основі" — більш ніж 37 млрд грн. Переглянули понад тисячу дозвільних документів для бізнесу. Створили 15 нових індустріальних парків. Тепер їх загалом понад 70", — додав міністр.

Європейська інтеграція України

Одним з найголовніших досягнень України стала європейська інтеграція. Європейська рада ухвалила рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу в ЄС. Також Єврорада провела селф-скринінг європейського законодавства, внаслідок якого проаналізовано 28 тисяч актів права ЄС. Крім того, завершився процес синхронізації української та європейської енергосистем.

Відбудова України після російської збройної агресії

Шмигаль наголосив, що влада працює над відновленням держави. Цьогоріч було виділено близько 55 млрд грн на різні проєкти відбудови з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Вдалося відновити 37 тисяч об’єктів, серед них школи, дитячі садки, медичні установи.

"Запустили програму єВідновлення. Виплачуємо людям до 500 тисяч гривень, аби вони могли відремонтувати пошкоджене війною житло. Днями почали виплати за повністю зруйноване житло. Залучили близько 500 млн євро внесків від міжнародних партнерів у гуманітарне розмінування", — вказав посадовець.

Ситуація в енергетичній та соціальній сферах

Шмигаль зауважив, що станом на зараз в Україні вже відновлено 1946 МВт генеруючих потужностей. У Фонді підтримки енергетики України є 400 млн євро внесків. Також впродовж року "Нафтогаз" збільшив видобуток газу на 7-8%. Інші країни закачали в українські газосховища близько 3 млрд кубів палива.

Щодо соціальної сфери, то тут Шмигаль відзначив, що тарифи на комунальні послуги залишилися такими ж, як і минулого року і держава продовжує допомогу населення шляхом виділення субсидій.

"У березні провели вже другу індексацію пенсій за час повномасштабної війни. Середня пенсія цьогоріч зросла на 16%. Продовжили комплексну підтримку ВПО. Формуємо нову ветеранську політику", — зазначив прем'єр.

Цифровізація України

Україна успішно розвивається в цифровому напрямку. Вдалося створити 22 нові електронні публічні послуги на порталі Дія та 14 в мобільному додатку. Уряд затвердив Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки. Планується, що проведуть 1700 заходів у 15 сферах.

"Ухвалили нормативну базу для класифікації посад державної служби, що є передумовою справедливих і прозорих принципів оплати праці держслужбовців", — підсумував Шмигаль.

Скриншот допису Шмигаля

Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно у 2024 році. В державі проведуть індексацію цих виплат.

Додамо, в Україні з січня 2024 року планують змінити правила нарахування зарплатні для державних службовців, частину з яких буде скорочено.