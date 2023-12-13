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Шмыгаль рассказал о ситуации в энергосистеме Украины

13 декабря 2023 09:58
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Шмыгаль рассказал о ситуации в энергосистеме Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за охлаждения и увеличения потребления электроэнергии в украинской энергосистеме наблюдается дефицит мощностей. Украинцев просят экономить электроэнергию в пиковые часы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль рассказал, что на сегодня из-за похолодания в Украине наблюдается дефицит мощностей в энергосистеме. По поводу этой ситуации он заслушал информацию о предпринятых шагах по стабилизации ситуации на заседании Антикризисного энергетического штаба.

Как известно, министр энергетики и руководители энергетических предприятий доложили премьеру о том, как проходит восстановительная работа на объектах, запасы ресурсов и пути обеспечения покрытия спроса на электрическую энергию во время отопительного сезона. А вице-премьер-министра по восстановлению и главе НАК "Нафтогаз" доложил о состоянии прохождения отопительного сезона предприятиями ЖКХ.

"Важный вопрос — задолженность перед предприятиями топливно-энергетического комплекса. Минэнерго доложило о принятых мерах по стабилизации финансового состояния. Подготовлены соответствующие нормативные акты", — рассказал Шмыгаль.

Кроме того, он призвал украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы, ведь "слаженность и солидарность — наш ключ к успешному преодолению вызовов зимы".

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Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предупредил украинцев, что президент России Владимир Путин может нанести удары по украинской энергосистеме. Он призвал США и весь мир сделать все возможное, чтобы не допустить атаки.

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