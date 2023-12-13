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Шмигаль розповів про ситуацію в енергосистемі України

13 грудня 2023 09:58
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Шмигаль розповів про ситуацію в енергосистемі України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін
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Через похолодання та збільшення споживання електроенергії в українській енергосистемі спостерігається дефіцит потужностей. Українців просять заощаджувати електроенергію в пікові години.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Шмигаль розповів, що станом на зараз через похолодання в Україні спостерігається дефіцит потужностей в енергосистемі. З приводу цієї ситуації він заслухав інформацію щодо здійснених кроків для стабілізації ситуації на засіданні Антикризового енергетичного штабу.

Як відомо, міністр енергетики й керівники енергетичних підприємств доповіли прем'єру те, як проходить відновлювальна робота на об’єктах, запаси ресурсів та шляхи забезпечення покриття попиту на електричну енергію під час опалювального сезону. А віцепрем’єр-міністра з відновлення та голову НАК "Нафтогаз" доповів про стан проходження опалювального сезону підприємствами ЖКГ. 

"Важливе питання — заборгованість перед підприємствами паливно-енергетичного комплексу. Міненерго доповіло про вжиті заходи для стабілізації фінансового стану. Підготовлено відповідні нормативні акти", — розповів Шмигаль.

Окрім того, він закликав українців заощаджувати електроенергію в пікові години, адже "злагодженість і солідарність — наш ключ до успішного подолання викликів зими".

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Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден попередив українців, що президент Росії Володимир Путін може завдати ударів по українській енергосистемі. Він закликав США та весь світ зробити усе можливе, щоб не допустити атаку.

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