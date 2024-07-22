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Шмыгаль заявил, что Украина договорилась о реструктуризации долга — сколько удастся сэкономить

22 июля 2024 13:00
Виктория Козырь - редактор
Шмыгаль заявил об успешной реструктуризации долга — что это значит для Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Виктория Козырь - редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возобновлении долговой устойчивости. По его словам, страна достигла принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций о реструктуризации.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram в понедельник, 22 июля.

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По словам Шмыгаля, это важный этап процесса реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 млрд долл на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд — до 2033 года.

"Таким образом мы сможем высвободить ресурсы на насущные нужды: нашу оборону, социальную защиту и восстановление", — добавил он.

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Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, в начале июля стало известно, что Украина намерена включить ВВП-варранты в долговые переговоры. Правительство страны надеется заключить соглашение реструктуризации международного долга на сумму примерно 20 миллиардов долларов до окончания моратория на выплаты 1 августа.

Ранее Новини.LIVE разбирались, что будет ждать украинцев в случае дефолта и почему инвесторы не верят, что экономическая ситуация в стране улучшится.

Денис Шмыгаль украинцы деньги Украина долги

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