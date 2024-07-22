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Шмигаль заявив, що Україна домовилась про реструктуризацію боргу — скільки вдасться зекономити

22 липня 2024 13:00
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Шмигаль заявив про успішну реструктуризацію боргу — що це означає для України
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про відновлення боргової стійкості. За його словами, країна досягла принципових домовленостей із Комітетом власників єврооблігацій про реструктуризацію.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у понеділок, 22 липня.

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За словами Шмигаля, це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд дол на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд — до 2033 року.

"Таким чином ми зможемо вивільнити ресурси на нагальні потреби: нашу оборону, соціальний захист та відновлення", — додав він.

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Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що Україна має намір включити ВВП-варанти до боргових переговорів. Уряд країни сподівається укласти угоду реструктуризації міжнародного боргу на суму приблизно 20 мільярдів доларів до закінчення мораторію на виплати 1 серпня.

Раніше Новини.LIVE розбиралися, що чекатиме на українців у разі дефолту і чому інвестори не вірять, що економічна ситуація в країні покращиться.

Денис Шмигаль українці гроші Україна борги

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