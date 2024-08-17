Германия сворачивает дополнительную помощь Украины - СМИ назвали причину

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц дал указание заморозить любую дополнительную помощь Украине из-за нехватки средств в бюджете. Теперь наше государство будет получать только пакеты помощи, которые были анонсированы ранее.

Об этом сообщает Bild в субботу, 17 августа.

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Министр финансов Кристиан Линднер также поддержал инициативу канцлера. Он направил письмо министру обороны ФРГ Борису Писториусу с просьбой прекратить выплаты.

Известно, что в ближайшее время Украине будут передавать только те пакеты помощи, которые были анонсированы ранее. Никакие другие заявки не будут одобрены.

Издание отмечает, что запрет уже действует и ситуация для Украины может ухудшиться в ближайшее время, поскольку планируемую военную поддержку планируют сократить почти вдвое в следующем году. После этого, в 2027 году, ее снизят до менее десятой части от нынешней суммы.