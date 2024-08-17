Німеччина згортає додаткову допомогу України — ЗМІ назвали причину

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дав вказівку заморозити будь-яку додаткову допомогу Україні через брак коштів у бюджеті. Тепер наша держава отримуватиме лише ті пакети допомоги, які були анонсовані раніше.

Про це повідомляє Bild у суботу, 17 серпня.

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Зазначається, що міністр фінансів Крістіан Лінднер також підтримав ініціативу канцлера. Він надіслав листа міністру оборони ФРН Борису Пісторіусу з проханням припинити виплати.

Наразі відомо, що найближчим часом Україні передаватимуть лише ті пакети допомоги, які були анонсовані раніше. Жодні інші заявки не будуть схвалені.

Видання зазначає, що заборона вже діє і ситуація для України може погіршитися найближчим часом, оскільки заплановану військову підтримку планують скоротити майже вдвічі наступного року. Після цього, у 2027 році, її знизять до менш ніж десятої частини від нинішньої суми.