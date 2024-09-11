СБУ задержала российского агента, который шпионил за артиллерией ВСУ возле Часового Яра

Задержание российского агента. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала еще одного российского агента, который действовал в Донецкой области. Он шпионил за украинскими войсками, которые держат оборону на Краматорском направлении.

Об этом сообщили в СБУ в среду, 11 сентября.

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Правоохранители рассказали, что прежде всего агент пытался выявить боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить Часов Яр. Также врага интересовали локации наибольшего сосредоточения военной техники и складов боеприпасов Сил обороны.

Для того чтобы получать разведданные, оккупанты дистанционно привлекли для этого 52-летнего жителя прифронтовой Дружковки.

"Чтобы завербовать мужчину, рашисты привлекли его знакомого, который в 2014 году выехал из Украины в Россию, а впоследствии вступил в бригаду оперативного назначения Росгвардии. Находясь на временно захваченной части территории Донецкой области, боевик выполнял функцию "связного" и передавал сведения россиянам", — говорится в сообщении.

Но СБУ своевременно разоблачила агента РФ в Дружковке и задержала его.

Обыски у подозреваемого

Во время обысков у мужчины изъяли мобильный телефон и сим-карты, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

Переписка подозреваемого с российскими кураторами. Фото: СБУ

Какое наказание ждет информатора РФ

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.