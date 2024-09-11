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Шпигував за артилерією ЗСУ біля Часового Яру — СБУ затримала російського інформатора

11 вересня 2024 13:15
Катерина Османська - Редактор
СБУ затримала російського агента, який шпигував за артилерією ЗСУ біля Часового Яру
Затримання російського агента. Фото: СБУ
Катерина Османська - Редактор

Служба безпеки затримала ще одного російського агента, який діяв на Донеччині. Він шпигував за українськими військами, які тримають оборону на Краматорському напрямку.

Про це повідомили в СБУ у середу, 11 вересня. 

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Що відомо про діяльність ворожого агента

Правоохоронці розповіли, що насамперед агент намагався виявити бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Часів Яр. Також ворога цікавили локації найбільшого зосередження військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони.

Для того, аби отримувати розвіддані, окупанти дистанційно залучили для цього 52-річного мешканця прифронтової Дружківки.

"Щоб завербувати чоловіка, рашисти залучили його знайомого, який у 2014 році виїхав з України до Росії, а згодом вступив до бригади оперативного призначення Росгвардії. Перебуваючи на тимчасово захопленій частині території Донеччини, бойовик виконував функцію "зв’язкового" і передавав відомості росіянам", — йдеться у повідомленні. 

Але СБУ своєчасно викрили агента РФ в Дружківці та затримала його. 

Обшуки у підозрюваного

Під час обшуків у чоловіка вилучили мобільний телефон та сім-карти, які він використовував для комунікації з агресором. 

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Листування підозрюваного з російськими кураторами. Фото: СБУ

Яке покарання чекає на інформатора РФ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. 

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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