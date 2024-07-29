Сырский поздравил с профессиональным праздником бойцов Сил специальных операций

Александр Сырский. Фото: Telegram-канал главнокомандующего ВСУ

В Украине 29 июля чествуют воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. С профессиональным праздником украинских защитников поздравил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Поздравление Сырский опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

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Главком Сырский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником и поблагодарил каждого военнослужащего за службу, стойкость, мужество и каждого уничтоженного оккупанта.

"Силы специальных операций — это и герои украинского сопротивления в тылу российских оккупантов и на временно оккупированных украинских землях, которые в прямом смысле заставляют гореть землю под ногами захватчиков. Именно поэтому ССпО — одни из самых посвященных представителей Вооруженных Сил Украины", — написал Сырский.

Также главнокомандующий ВСУ отметил, что большинство из подвигов и побед воинов-спецназначенцев остается государственной тайной.

Публикация Александра Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Силы специальных операций Украины ударили по российским войскам в Запорожском направлении дроном-камикадзе. Как показал перехваченный разговор врага — оккупанты занимались большой активностью украинских беспилотников.

Также мы писали, что в Украине 23 июня отметили день создания спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины. Глава СБУ Василий Малюк поздравил военных с профессиональным праздником.

Новини.LIVE подготовили поздравление с Днем Сил спецопераций ВСУ. Бойцы ССО выполняют самую опасную и тяжелую работу — занимаются разведкой, организуют диверсии в тылу противника, руководят партизанами, осуществляют военную поддержку выполнения спецзадач.