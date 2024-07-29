Сирський привітав із професійним святом бійців Сил спеціальних операцій

Олександр Сирський. Фото: Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ

В України 29 липня вшановують воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. З професійним святом привітав українських захисників привітав Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Привітання Сирський опублікував у своєму офіційному Telegram-каналі.

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Головком Сирський привітав воїнів ССО з професійним святом та подякував кожному військовослужбовцю за службу, стійкість, мужність і за кожного знищеного окупанта.

"Сили спеціальних операцій — це і герої українського спротиву у тилу російських окупантів і на тимчасово окупованих українських землях, які у прямому сенсі змушують горіти землю під ногами загарбників. Саме тому ССпО — одні з найбільш втаємничених представників Збройних Сил України", — написав Сирський.

Також головнокомандувач ЗСУ зазначив, що більшість з подвигів і перемог воїнів-спецпризначенців залишається державною таємницею.

Допис Олександра Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій України вдарили по російських військах на Запорізькому напрямку дроном-камікадзе. Як показала перехоплена розмова ворога — окупанти переймалися великою активністю українських безпілотників.

Також ми писали, що в Україні 23 червня відзначили день створення спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України. Голова СБУ Василь Малюк привітав військових із професійним святом.

Новини.LIVE підготували привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ. Бійці ССО виконують найнебезпечнішу та найважчу роботу — займаються розвідкою, організовують диверсії в тилу супротивника, керують партизанами, здійснюють військову підтримку щодо виконання спецзавдань.