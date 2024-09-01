День знаний 2024 - Сырский поздравил абитуриентов военных учебных заведений

Сырский поздравил студентов военных учебных заведений с Днем знаний
В Украине в воскресенье отмечают День знаний. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил с праздником курсантов и преподавателей военных учебных заведений.
Об этом Главком написал в Telegram.
Поздравление Сырского с Днем знаний
"Дорогие лицеисты, курсанты, слушатели и преподаватели! Искренне поздравляю вас с сегодняшним праздником — Днем знаний", — говорится в сообщении.
Он отметил, что в этом году военные высшие учебные заведения Украины получили большое количество заявок на поступление. Он верит, что стать будущими офицерами ВСУ это сознательное желание абитуриентов. Поэтому Сырский поблагодарил студентов за патриотический и мужественный выбор.
"Вооруженные Силы Украины нуждаются в новых украинских офицеров — эрудированных, образованных, сильных и уверенных, для которых самыми высокими ценностями являются сохранение жизни и здоровья воинов, а также нерушимость Присяги на верность нашему народу. Это залог будущего нашей страны", — подчеркнул Главком.
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