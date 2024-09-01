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Сирський привітав студентів військових навчальних закладів із Днем знань

1 вересня 2024 10:22
Євгенія Брюховецька - редактор
День знань 2024 - Сирський привітав абітурієнтів військових навчальних закладів
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні у неділю, 1 вересня, відзначають День знань. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав зі святом курсантів та викладачів військових навчальних закладів.

Про це Головком написав у Telegram.

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"Дорогі ліцеїсти, курсанти, слухачі та викладачі! Щиро вітаю вас із сьогоднішнім святом — Днем знань", — йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що цього року військові вищі навчальні заклади України отримали велику кількість заявок на вступ. Він вірить, що стати майбутніми офіцерами ЗСУ — це свідоме бажання абітурієнтів. Тому Сирський подякував студентам за патріотичний та мужній вибір.

"Збройні Сили України потребують нових українських офіцерів — ерудованих, освічених, сильних та впевнених, для яких найвищими цінностями є збереження життя і здоров’я воїнів, а також непорушність Присяги на вірність нашому народові. Це запорука майбутнього нашої країни", — наголосив Головком.

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Скриншот допису Сирського

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ЗСУ студенти Україна військові Олександр Сирський абітурієнт День знань 2024

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