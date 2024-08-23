Александр Сырский поздравил украинцев с Днем государственного флага

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: https://t.me/osirskiy

Украина празднует 23 августа День государственного флага. Этот праздник был основан в память о вынесении депутатами в 1991 году сине-желтого флага в Верховную Раду. К поздравлениям присоединился и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Пост с приветствием появился 23 августа на Telegram-канале Александра Сырского.

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"Могучий — на броне украинских танков.

Родной – на пикселе наших воинов.

Беспощадный – на крыле боевого самолета.

Он символ свободы над освобожденной землей и огонь мести на щите павшего собратья.

Он символ нашей Победы.

С Днем Государственного Флага Украины!

Слава Украине!" – написал Александр Сырский в сообщении.