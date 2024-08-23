Александр Сырский поздравил украинцев с Днем государственного флага

Сырский поздравил украинцев с Днем государственного флага
23 августа 2024 08:12
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: https://t.me/osirskiy
Украина празднует 23 августа День государственного флага. Этот праздник был основан в память о вынесении депутатами в 1991 году сине-желтого флага в Верховную Раду. К поздравлениям присоединился и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Пост с приветствием появился 23 августа на Telegram-канале Александра Сырского.
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Александр Сырский поздравил украинцев
"Могучий — на броне украинских танков.
Родной – на пикселе наших воинов.
Беспощадный – на крыле боевого самолета.
Он символ свободы над освобожденной землей и огонь мести на щите павшего собратья.
Он символ нашей Победы.
С Днем Государственного Флага Украины!
Слава Украине!" – написал Александр Сырский в сообщении.
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