Олександр Сирський привітав українців з Днем державного прапора

Сирський привітав українців з Днем державного прапора
23 серпня 2024 08:12
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: https://t.me/osirskiy
Україна святкує 23 серпня День державного прапора. Це свято заснували у пам'ять про винесення депутатами у 1991 році синьо-жовтого стяга до Верховної Ради. До привітань доєднався й Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Пост з привітанням з'явився 23 серпня на Telegram-каналі Олександра Сирського.
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Олександр Сирський привітав українців
"Могутній — на броні українських танків.
Рідний — на пікселі наших воїнів.
Безпощадний — на крилі бойового літака.
Він — символ свободи над звільненою землею і вогонь помсти на щиті полеглого побратима.
Він — символ нашої Перемоги.
З Днем Державного Прапора України!
Слава Україні!" — написав Олександр Сирський у повідомленні.
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