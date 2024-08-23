Олександр Сирський привітав українців з Днем державного прапора

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: https://t.me/osirskiy

Україна святкує 23 серпня День державного прапора. Це свято заснували у пам'ять про винесення депутатами у 1991 році синьо-жовтого стяга до Верховної Ради. До привітань доєднався й Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Пост з привітанням з'явився 23 серпня на Telegram-каналі Олександра Сирського.

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"Могутній — на броні українських танків.

Рідний — на пікселі наших воїнів.

Безпощадний — на крилі бойового літака.

Він — символ свободи над звільненою землею і вогонь помсти на щиті полеглого побратима.

Він — символ нашої Перемоги.

З Днем Державного Прапора України!

Слава Україні!" — написав Олександр Сирський у повідомленні.