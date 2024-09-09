Сырский рассказал о повышении морального состояния военных и подготовке ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, как удается повысить моральное состояние военных и гражданских. По его словам, этот вопрос — очень важное направление работы.

Об этом Александр Сырский сказал в интервью CNN.

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Моральное состояние украинцев

Сырский подчеркнул, что операция ВСУ в Курской области была фактором, существенно повысившим моральное состояние не только военных, но и всего украинского населения.

"То есть это был и остается тем стимулом, который повышал моральный дух наших военнослужащих, их желание победить. Это прежде всего", — отметил он.

Подготовка военных

Главнокомандующий ВСУ рассказал о подготовке военных. По его словам, Украина готовит высококвалифицированных и профессиональных бойцов. Однако динамика на фронте требует скорейшего призыва военнослужащих срочной службы.

"Поэтому базовую военную подготовку мы обычно проводим не менее месяца, а квалификационную — от полумесяца до месяца. Таким образом наших бойцов готовят месяц и больше — до двух месяцев. В долгосрочной перспективе мы рассматриваем увеличение этого периода, и это даст нам определенные преимущества", — отметил Сырский.

Он сообщил, что сейчас сосредотачиваются на профессионализме преподавателей, развитии учебно-материальной базы, учебных центров, использовании учебных заведений, где военнослужащие получают передовые навыки владения оружием и техникой.

"Это тоже, пожалуй, основное направление деятельности Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и других родов войск, которое направлено на подготовку квалифицированных специалистов, участвующих в боевых действиях", — добавил Сырский.