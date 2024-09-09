Сирський розповів про підвищення морального стану військових і підготовку ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, як вдається підвищити моральний стан військових та цивільних. За його словами, це питання — дуже важливий напрямок роботи.

Про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю CNN.

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Моральний стан українців

Сирський наголосив, що операція ЗСУ в Курській області була фактором, який суттєво підвищив моральний стан не лише військових, а й усього українського населення.

"Тобто це був і залишається тим стимулом, який підвищував моральний дух наших військовослужбовців, їх бажання перемогти. Це перш за все", — зазначив він.

Підготовка військових

Головнокомандувач ЗСУ розповів про підготовку військових. За його словами, Україна готує висококваліфікованих та професійних бійців. Однак динаміка на фронті вимагає якнайшвидшого призову військовослужбовців строкової служби.

"Тому базову військову підготовку ми зазвичай проводимо не менш як місяць, а кваліфікаційну — від півмісяця до місяця. Таким чином наших бійців готують місяць і більше — до двох місяців. У довгостроковій перспективі ми розглядаємо збільшення цього періоду, і це дасть нам певні переваги", — зазначив Сирський.

Він повідомив, що наразі зосереджуються на професіоналізмі викладачів, розбудові навчально-матеріальної бази, навчальних центрів, використанні навчальних закладів, де військовослужбовці отримують передові навички володіння зброєю та технікою.

"Це теж, мабуть, основний напрямок діяльності Сухопутних військ, десантно-штурмових військ та інших родів військ, який спрямований на підготовку кваліфікованих спеціалістів, які беруть участь у бойових діях", — додав Сирський.