Война в Украине — Сырский посетил военных на самом горячем направлении

Сырский во время визита на фронт. Фото: Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил подразделения военных на фронте, где происходит главный удар российских войск. Он отметил, что ситуация сложная, но все необходимые решения принимаются оперативно.

Видео опубликовал Александр Сырский в Telegram в воскресенье, 1 сентября.

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Сырский посетил подразделения по направлению главного удара российских войск на фронте.

"Главнокомандующий постоянно работает в подразделениях в районах боевых действий", — говорится в видео.

Сырский сообщил, что ситуация на этом направлении остается сложной, подчеркнув, что все необходимые решения принимаются оперативно и без промедлений.

"Продолжается работа на направлении главного удара врага", — написал Сырский.