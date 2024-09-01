Війна в Україні — Сирський відвідав військових на найгарячішому напрямку

Сирський під час візиту на фронт. Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав підрозділи військових на фронті, де відбувається головний удар російських військ. Він зазначив, що ситуація складна, але всі необхідні рішення ухвалюються оперативно.

Відео опублікував Олександр Сирський у Telegram у неділю, 1 вересня.

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Сирський відвідав підрозділи на напрямку головного удару російських військ на фронті.

"Головнокомандувач постійно працює у підрозділах в районах бойових дій", — йдеться у відео.

Сирський повідомив, що ситуація на цьому напрямку залишається складною, Він наголосив, що всі необхідні рішення ухвалюються оперативно і без зволікань.

"Триває робота на напрямку головного удару ворога", — написав Сирський.