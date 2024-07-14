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Сырский встретился с французским философом Бернаром-Анри Леви — о чем говорили

14 июля 2024 13:10
Валерия Барановская - редактор
Встреча Сырского с Бернаром-Анри Леви — что обсуждали
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и французский журналист Бернар-Анри Леви.
Валерия Барановская - редактор

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с французским философом Бернаром-Анри Леви. Они обсудили борьбу Украины за независимость. Сырский в свою очередь поблагодарил Леви за освещение событий в Украине.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в понедельник, 14 июля.

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Встреча Сирского с Бернаром-Анри Леви

Сырский провел встречу с известным французским философом и журналистом Бернаром-Анри Леви. В ходе встречи они обсудили актуальные вопросы борьбы Украины за свою независимость и свободу.

"Поговорили с Бернаром-Анри Леви. Используем каждую возможность, чтобы рассказать о нашей борьбе. История пишется сейчас", — отметил Сырский.

В своем сообщении он поблагодарил художественный талант Леви, благодаря которому мир узнает о событиях в Украине.

Сырский встретился с французским философом Бернаром-Анри Леви – о чем говорили - фото 1
Сообщение Сырского. Фото: скриншот

Известно, что зимой 2023 г. в Киеве состоялась специальная закрытая премьера документального фильма "Слава Украине" французского режиссера, философа, писателя и драматурга Бернара-Анри Леви. Фильм снят в формате журнала путешествий по горячим точкам.

Напомним, Сырский работал в одном из учебных центров Вооруженных сил , где продолжаются тестирование различных форм комплексного применения наземных, воздушных роботизированных и беспилотных систем в условиях реального боя.

Также Сырский в течение недели инспектировал части, сдерживающие наступательные действия российских захватчиков на передовой. Он подчеркнул, что сейчас критически важно Торецкое направление.

Франция ВСУ Украина искусство философы война в Украине Александр Сырский

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