Зустріч Сирського із Бернаром-Анрі Леві — що обговорювали

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та французький журналіст Бернар-Анрі Леві.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся із французьким філософом Бернаром-Анрі Леві. Вони обговорили боротьбу України за незалежність. Сирський у свою чергу подякував Леві за висвітлення подій в Україні.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у понеділок, 14 липня.

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Зустріч Сирського із Бернаром-Анрі Леві

Сирський провів зустріч із відомим французьким філософом і журналістом Бернаром-Анрі Леві. Під час зустрічі вони обговорили актуальні питання боротьби України за свою незалежність і свободу.

"Поговорили із Бернаром-Анрі Леві. Використовуємо кожну можливість, щоб розповісти про нашу боротьбу. Історія пишеться зараз", — зазначив Сирський.

У своєму дописі він подякував мистецькому таланту Леві, завдяки якому світ дізнається про події в Україні.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Відомо, що взимку 2023 року у Києві відбулася спеціальна закрита прем'єра документального фільму "Слава Україні" французького режисера, філософа, письменника і драматурга Бернара-Анрі Леві. Фільм знято у форматі журналу подорожей гарячими точками.

Нагадаємо, Сирський працював в одному з навчальних центрів Збройних сил, де тривають тестування різних форм комплексного застосування наземних, повітряних роботизованих та безпілотних систем в умовах реального бою.

Також Сирський протягом тижня інспектував частини, які стримують наступальні дії російських загарбників на передовій. Він наголосив, що зараз критично важливим є Торецький напрямок.