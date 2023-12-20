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Скандал в Ивано-Франковском медуниверситете — студентов учат лечить "русской баней"

20 декабря 2023 17:24
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Скандал в Ивано-Франковском медуниверситете — студентов учат лечить "русской баней"
Ивано-Франковский национальный медицинский университет. Фото: ifnmu.edu.ua
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

В Ивано-Франковском медуниверситете преподаватель учит студентов лечить пациентов советскими методами и по литературе 1984 года издания. В частности, она настаивает на необходимости использования медиками парафина, грязи и "русской бани".

Об этом написала в Facebook руководитель благотворительного фонда "Свои" и военнослужащая Леся Литвинова.

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Литвинова обратилась к главе Министерства здравоохранения Виктору Ляшко с просьбой прокомментировать методы преподавания в высшем учебном заведении.

"Почему преподаватель позволяет себе рассказывать, что в Советском Союзе такие заведения были на каждом шагу, а Украина их развалила? Почему весь этот замечательный план обучения утвержден? Почему те студенты, которые отказываются учить темы "Русская баня" и "Водо- и электролечение", рискуют не сдать сессию?" — написала она.

По словам Литвиновой, в кабинете преподавателя висит диплом от союза российских гастроэнтерологов, датированный 2015 годом.

Военнослужащая отметила, что студенты безрезультатно пытались противостоять. Она считает, что деканат знает о скандальном учебном плане, однако не принимает никаких мер.

Ляшко отреагировал на скандал

Глава Минздрава Виктор Ляшко поблагодарил, что обратили внимание на данный инцидент.

"Сейчас наведу кое-кому резкость на изменения, которые произошли в стране в подходах к оказанию реабилитационной помощи в сфере здравоохранения", — отметил он.

На сайте университета появилось объявление, что администрация начала служебное расследование и создала соответствующую комиссию. Они обещают провести объективную проверку и выяснить все обстоятельства проведения преподавателем практических занятий.

Напомним, в сети распространяется видео, на котором женщина в территориальном центре комплектования просит вернуть ей брата, которого военкомат забрал прямо с улицы. Сотрудники ТЦК пытались остановить съемку и выгнать ее на улицу.

Как ранее сообщалось, в селе Таирово Одесской области планируется построить новый детский сад. Известно, что на заведение на 90 мест выделят более 80 миллионов.

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