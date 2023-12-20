Скандал у Івано-Франківському медуніверситеті — студентів вчать лікувати "російською лазнею"

Івано-Франківський національний медичний університет. Фото: ifnmu.edu.ua

У Івано-Франківському медуніверситеті викладачка вчить студентів лікувати пацієнтів радянськими методами і за літературою 1984 року видання. Зокрема, вона наполягає на необхідності використання медиками парафіну, грязі та "російської лазні".

Про це написала у Facebook керівниця благодійного фонду "Свої" та військовослужбовиця Леся Литвинова.

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Литвинова звернулася до глави Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка з проханням прокоментувати методи викладання у вищому навчальному закладі.

"Чому викладач дозволяє собі розповідати, що в Радянському Союзі такі заклади були на кожному кроці, а Україна їх розвалила? Чому весь цей чудовий план навчання затверджений? Чому ті студенти, які відмовляються вчити теми "Російська лазня" й "Водо- та електролікування", ризикують не скласти сесію?" — написала вона.

За словами Литвинової, у кабінеті викладачки висить диплом від спілки російських гастроентерологів, датований 2015 роком.

Військова зазначила, що студенти безрезультатно намагалися протистояти. Вона вважає, що деканат знає про скандальний навчальний план, проте не вживає жодних заходів.

Ляшко відреагував на скандал

Глава МОЗ Віктор Ляшко подякував, що звернули увагу на цей інцидент.

"Зараз наведу декому різкість на зміни, які відбулися в країні в підходах до надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я", — зазначив він.

На сайті університету з'явилось оголошення, що адміністрація почала службове розслідування і створила відповідну комісію. Вони обіцяють провести об’єктивну перевірку та з’ясувати всі обставини щодо проведення викладачкою практичних занять.

Нагадаємо, мережею шириться відео, на якому жінка у територіальному центрі комплектування просить повернути їй брата, якого військкомат забрав прямо з вулиці. Працівники ТЦК намагалися зупинити зйомку та вигнати її на вулицю.

Як раніше повідомлялося, в селі Таїрове Одеської області планують побудувати новий дитячий садок. Відомо, що на заклад на 90 місць виділять понад 80 мільйонів.