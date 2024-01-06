Скандал с "похищением" ТЦК мужчины на Закарпатье получил неожиданное продолжение

Женщина, которая заявляла о похищении своего мужа работниками ТЦК на Закарпатье. Фото: скриншот из видео

Сетью распространился инцидент по поводу жестокого обращения с военнообязанным работниками ТЦК на Закарпатье. Жена мужчины уверяла, что военкомы силой вытащили его из машины. Однако через день после этого случая она опубликовала видео, в котором извинилась за свои слова перед ВСУ и Хустским ТЦК.

Видео ее извинения распространилось в соцсетях.

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Опровержение слов женщины

Отмечается, что женщина ранее обвинила местный ТЦК в похищении мужа. Однако уже сегодня заявила, что к ней и мужчине не применяли никаких сил.

"4 января 2024 года мною было сделано видео в состоянии эмоционального стресса. К нам не применяли никаких сил. Мне очень стыдно перед ВСУ и Хустским ТЦК", — извинилась женщина.

Что известно об инциденте

Народный депутат Георгий Мазураш ранее заявил, что в Закарпатской области произошел инцидент, где сотрудники ТЦК совершили преступление против водителя авто. По его словам, на блокпосте они насильно вытащили мужчину из его автомобиля и отвезли его в Хустский ТЦК, оставив его жену и ребенка на обочине дороги в селе Межгорье.